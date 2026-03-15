侍ジャパンは１４日（日本時間１５日）のベネズエラとの準々決勝（ローンデポ・パーク）に５―８と完敗。初めて４強進出を逃し、韓国メディアも王者日本の敗戦を大きく報道した。「中央日報」は「韓国と同じように８強を超えられなかった」とし「ＳＰＯＴＶニュース」は「日本はプレミア１２の失敗に続き、ＷＢＣも８強で脱落という凄惨な結果を残した。井端監督は再契約は難しい」などと厳しい論調で報じている。また「ファイ