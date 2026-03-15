Ｆ１中国グランプリ（ＧＰ）決勝が１５日に行われ、アストンマーティンにまたトラブルが発生してランス・ストロールがわずか１０周でリタイアした。この日も序盤からキャデラックと下位争いとなったアストンマーティンは、ストロールが１０周目にマシントラブルでストップ。無念のリタイアとなってしまった。プレシーズンからトラブル続きで、開幕戦のオーストラリアＧＰでもフェルナンド・アロンソがリタイア、ストロールが