軽アウターが活躍する春。大人の春コーデにぴったりな「高見えジャケット」があれば、ぜひ取り入れたいところ。そこで今回は、カジュアルな着こなしにマッチするジャケットを【GU（ジーユー）】からピックアップしました。手に取りやすい価格も魅力なので、ぜひ在庫があるうちにゲットして。 羽織るだけで旬顔コーデに導くデニムジャケット 【GU】「デニムジャケット」\2,990（税込） 羽織