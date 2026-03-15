1.血統の有無 和猫と洋猫を分ける大きな違いは、血統の有無。和猫と呼ばれる猫たちは、日本国内で自然に近い形での繁殖を重ねてきた在来型の猫種。そのため、特定の血統登録団体により系統管理された種類ではありません。いわゆる「雑種」と表現されるタイプです。 一方、洋猫は欧米を中心に計画的な選択交配によって特徴を固定化してきた品種猫が大部分を占めます。中には血統書が発行され、親や祖先の情報が明確に管理