気になったことはすぐに手元のスマホで調べられる便利な時代です。さらにSNSを使えばさまざまな悩みを不特定多数の相手に相談できたり、他人の炎上を見て世間の反応や一般論をうかがえたり。しかし使い方には注意が必要なのかもしれません。今回はお孫さんが生まれたばかりの筆者の知人から聞いたお話を紹介します。 配慮 先日、息子夫婦のところに赤ちゃんが生まれました。 赤ちゃんは私にとって初孫で、妊娠報告を受けたと