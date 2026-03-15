「かがわマラソン」が初めて開かれ、約1万人のランナーが参加しました。午前10時、高松市サンポートのあなぶきアリーナ香川でランナーが一斉にスタートしました。 実行委員会事務局によりますとフルマラソンには1万439人が参加しました。 香川県で初の日本陸連公認のかがわマラソン2026は、あなぶきアリーナを発着点に綾川町を折り返すコースです。 沿道には快走するラン