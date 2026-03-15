岡崎紗絵 岡崎紗絵が14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催された『マイナビ TGC 2026 S／S』に出演した。「moment+」ステージでは、春を感じさせる装いでランウェイ。トップでは、キュートにプレゼントを投げ入れた。