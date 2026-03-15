東日本大震災から15年。津波で父が行方不明になった少年が、15年の時を経て語ってくれた父への思いと災害への備えとは。 【写真を見る】震災で“修学旅行に行けなかった”陸前高田の野球部エースが名古屋の始球式に招かれた いま語る15年 津波で父は行方不明 震災で甚大な被害を受けた、岩手県陸前高田市。 震災のあと、街は高さ12メートルの防波堤に囲まれました。今でも、震災の恐ろしさを伝えるため、数多くの震