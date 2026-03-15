とうあ 林芽亜里、米澤りあ、ブリッジマン遊七、川口ゆりな、希空、とうあが14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催された『マイナビ TGC 2026 S／S』に出演した。「Outfitter lab」ステージのランウェイを歩いた。歩くめくルックでウィオーキング。とうあは透け感のある大人なコーデで登場した。