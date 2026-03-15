今日15日(日)は沖縄や九州、四国、本州と北海道の日本海側では晴れて、空気が乾燥しています。16時30分現在、乾燥注意報が沖縄や九州、四国、山陽、近畿、東海、関東、東北の太平洋側に発表されています。火の取り扱いに注意。この先も晴れる日が多いですが、18日(水)から19日(木)は広く雨が降るでしょう。今日15日沖縄や九州から東北の太平洋側にかけて乾燥注意報今日15日(日)も沖縄や九州、四国、本州と北海道の日本海側では晴