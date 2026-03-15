チェルシーが組んだ試合前の円陣に主審が巻き込まれたイングランド1部プレミアリーグで珍しい光景があった。現地時間3月14日のチェルシーとニューカッスルが対戦したゲームで、チェルシーが組んだ試合前の円陣に主審が巻き込まれた。チェルシーはセンターサークル内で試合前の円陣を組むことが恒例になっているが、キックオフ前にスポット上に主審がいたところ、チェルシーの選手は構わずにそのまま円陣を組んだ。そのため、主