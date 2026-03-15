女優の吉岡里帆が15日にインスタグラムを更新し、プレゼンターとして出席した第49回日本アカデミー賞授賞式のオフショットを公開。ドレス姿を披露すると、ファンから反響が寄せられた。【別カット】吉岡里帆、シースルードレス姿が美しい（7枚）吉岡が「今年はプレゼンターで出席させて頂きました！」と投稿したのは13日に都内で行われた第49回日本アカデミー賞授賞式のオフショット。複数公開されている写真には、背中が大胆