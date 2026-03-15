レスリング女子で２４年パリ五輪金メダルの藤波朱理が１５日、都内で行われた日体大の卒業式に出席した。「最高のご縁に恵まれて、いい４年間を過ごすことができた。パリ五輪が一番の思い出。日体大に来て金メダルを取れたことはうれしかったし、最高の思い出」と充実した表情で在学期間を振り返った。式典では卒業生１７５３人を代表してあいさつ。公式戦１５０連勝中と紹介された際には会場中からどよめきが起こった。昨夏に