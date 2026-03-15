「カジサック」ことお笑いコンビ「キングコング」の梶原雄太の長女で、モデルの梶原叶渚のオフショットが注目を浴びている。１５日までにインスタグラムで「マイナビ ＴＧＣ２０２６Ｓ／Ｓ ありがとうございましたどちらもとーっても素敵な衣装とステージで､幸せな気持ちでした」と書き始め、衣装姿のオフショット複数枚をアップ。お笑いコンビ「キングコング」の西野亮廣と父との３ショットも披露された。「このよう