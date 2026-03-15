寧夏回族自治区呉忠市利通区のエアドーム型体育館でバドミントンを楽しむ市民。（呉忠＝新華社配信）【新華社呉忠3月15日】れんがや瓦を一切使わず、梁も柱もなく、一年中、一定の温度と湿度が保たれる…。中国寧夏回族自治区初となるエアドーム（空気膜構造）を採用した体育館が呉忠市に完成、近未来感あふれる建築が地元住民らの健康増進に新たな活力を注いでいる。体育館は2025年5月に着工、今月から正式供用を開始した。総