◆オープン戦中日４―０楽天（１５日・バンテリンドーム）ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場している侍ジャパンが１５日、ベネズエラとの準々決勝（ローンデポ・パーク）で敗退した。中日からは、高橋宏斗投手と金丸夢斗投手が参加していたが、近日中に帰国する。チームへの合流時期や開幕ローテーションへの影響について、井上監督は「体調や調整（の状況）を聞き取りをしてから。もうちょっと考えます」