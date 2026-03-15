◇ワールドベースボールクラシック 準々決勝 ベネズエラ 8-5 日本（現地14日、アメリカ/マイアミ)準々決勝で侍ジャパンを下したベネズエラ。2028年のロサンゼルスオリンピックの出場権も獲得しました。開催国アメリカを含む6チームが出場できるロサンゼルス五輪の野球。2026WBCは予選大会に位置づけられており、4強入りを果たしたことで「まだ出場権を得ていないアメリカ大陸の上位2チーム」という基準を満たしたドミニカ共和国と