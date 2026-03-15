１０日に最終回を迎えたＮＨＫドラマ「テミスの不確かな法廷」は、発達障害を抱える裁判官・安堂（松山ケンイチ）がラストに自分の思いを打ち明けるシーンが感動を呼んだ。前橋一家殺人事件の裁判に関わった全員がその訴えに聞き入ったが、その中に古川検察官（山崎樹範）がいなかった理由がドラマ公式Ｘで明かされた。最終回は、新たな証拠が出て来た前橋一家殺人事件の再審請求について、決議の日を迎える。すでに事件の犯人