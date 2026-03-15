テレビ朝日系バラエティー「森香澄の全部嘘テレビ」が１１日に放送され、元テレビ東京でフリーアナウンサー・森香澄がＭＣを務めた。この日は「グラビアを見ながら本音酒第２弾」。元ＮＨＫで、フリーアナウンサー・中川安奈、元ＨＫＴ４８・村重杏奈、Ａマッソ・加納と赤裸々トークを繰り広げた。アナウンサーを志したきっかけを聞かれた中川アナは「海外に住んでたんですけど。そのときにＣＮＮっていうアメリカのニュー