タレントJOY（40）とユージ（38）が、15日放送のTBS系「週刊さんまとマツコ」（日曜午後1時）に出演。最近の仕事ぶりについて話した。今週は「続報！類似タレントJOY＆ユージ」。前週に続いて類似タレントとしてやってきた2人の間に格差が生まれていることを検証した。JOYは今年独立。進行の吉村崇（45）が「仕事を取りに行ったりとか、営業活動もあるじゃないですか」と聞くと、JOYは「年始、各局に僕は回りました。自分で」。明