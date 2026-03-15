「SMILE-UP.」は15日までに、公式サイトを通じて、故ジャニー喜多川元社長による性加害の被害者への補償状況などについて報告。同日時点で補償受付窓口に申告をしたのは、1038人で、すでに補償金を支払ったのは570人とした。「SMILE-UP.」被害申告者1人との訴訟が終了を報告客観的証拠との間に矛盾同社は、申告者1038人から複数回の連絡をしても返信がない226人を除く、812人のうち810人について、被害者救済委員会から補償