お笑い芸人・ケンドーコバヤシ（53）が15日放送の読売テレビ「もんくもん2週連続！春のもんく祭り」（日曜後4・00）に出演。先輩であるメッセンジャー・黒田有（56）に失礼な質問をぶつけ、スタジオを沸かせた。結婚を祝福されたケンコバ。53歳で一児の父になったが、同番組のMC・黒田も54歳で娘が誕生した。「新米（パパ）として黒田さんにお聞きしたいことがある」と切り出したケンコバは、「これだけ後輩に嫌われてなんで