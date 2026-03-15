実業家・堀江貴文氏（53）が15日までに公式X（旧ツイッター）を更新し「無性に食べたくなる」ものについてつづった。堀江氏は「ときどき、無性に食べたくなるものがある。その一つがレストラン『せんごく』のステーキハンバーグ、通称『ステバー』だ。そもそもの出会いは、私が東京大学に通っていた頃のこと」とポスト。「東大は通常、3年生になると駒場キャンパスから本郷キャンパスへと移る。その引っ越し先の近くにあった