元HKT48でタレント、モデルの村重杏奈（27）が14日放送の日本テレビ系「アナザースカイ」（土曜午後11時）に出演。HKT48の1期生メンバーになった際の心境を語った。村重は「山口県出身なんですけど、13歳からHKT48に入るために福岡に引っ越してきて、そこから23歳まで住んでました」と語った。村重は、博多のとあるビルに訪れ「オーディションに受かって、夏から劇場ができるまでずっとここでレッスンしてましたね。夢いっぱいでし