乃木坂46の川〓桜（22）のファースト写真集「エチュード」（4月14日に新潮社から発売）の先行カットが15日、初公開された。今回公開されたのは、フランスの港町・ニースでおいしい料理を食べて思わず出た素の表情。楽しみにしていた食事を心ゆくまで堪能する、幸せいっぱいの姿を捉えている。初めてのソロ写真集はかねて憧れがあったというフランスで撮影。ニースとパリ、気候や雰囲気の異なる2都市での撮影を通じて、これまでにな