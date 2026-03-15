アブレイユに逆転3ランが飛び出し、歓喜に沸くベネズエラ・ナイン(C)Getty Imagesワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は現地時間3月14日、準々決勝2試合が行われ、イタリアとベネズエラがベスト4進出を決めた。ベネズエラは前回王者の日本に8-5で逆転勝ち。熱狂に包まれる中、チームを率いるオマール・ロペス監督の言葉が、米大リーグ公式サイト『MLB.com』を通じて大きな反響を呼んでいる。【動画】球場の通路でお祭り騒