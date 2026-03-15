歓喜に沸くベネズエラの選手たち。次戦はイタリア代表に挑む(C)Getty Imagesマイアミが熱狂に包まれている。現地時間3月14日、野球日本代表「侍ジャパン」は、米ローンデポ・パークでベネズエラ代表とのワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝に臨み、5-8と逆転負け。2023年大会に続く連覇の夢は潰えた。ベネズエラが4強入りするのは、09年大会以来だ。【動画】痛恨の被弾…伊藤大海がアブレイユに逆転3ランを許した