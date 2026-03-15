ヤクルト・池山隆寛監督は１５日のオリックス戦（神宮）の試合後、開幕戦となる２７日のＤｅＮＡ戦（横浜）の先発を吉村貢司郎投手に託すことを発表した。試合後、球場で行われた出陣式でマイクを握った指揮官は「今年は敵地、横浜での開幕試合となります。そこの先発を吉村選手に任せてスタートを切り、３連戦が終わって神宮に帰ってきたい」とスタンドのファンに向けて発表した。指揮官のコメントを聞いていた吉村は、４年