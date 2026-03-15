関西国際空港（関空）と神戸空港を結ぶ高速船「神戸−関空ベイ・シャトル」を運航する、こうべ未来都市機構はこのほど、訪日外国人向け割引乗船券の販売を６月３０日で終了することを発表した。同社の発表資料によると、関空を利用する訪日外国人旅行者の神戸方面への誘客促進を目的に割引乗船券を販売しているが、インバウンド旅客の乗船数が増加傾向にあることを踏まえ、割引乗船券の販売を終了するとしている。ベイ・シャ