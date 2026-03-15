◆オープン戦広島１―０阪神（１５日・マツダスタジアム）阪神・藤川球児監督が４回３安打無失点だった西勇について、「また次以降でしょうね。１年は長いですから」と言及した。ベテラン右腕は春季キャンプから平田２軍監督率いる沖縄・具志川組。現在も２軍で調整を続けており、オープン戦の登板は２月２２日のヤクルト戦（浦添）以来だった。開幕ローテーションは外れる見通し。それでも、この日の広島戦で通算１７勝