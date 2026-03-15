「ＦＵＮＫＹＭＯＮＫＥＹＢΛＢＹ’Ｓ」のファンキー加藤が１５日までにＳＮＳを更新。昨季限りで現役を引退したヤクルト・川端慎吾２軍打撃コーチの引退試合にサプライズ出演の様子を披露した。自身のインスタグラムに「ＦＵＮＫＹＭＯＮＫＥＹＢΛＢＹ’Ｓ」のファンキー加藤、モン吉、川端の３ショットをアップ。「川端選手の引退試合」と書き出すと、「サプライズで『悲しみなんて笑い飛ばせ』を歌わせていただき