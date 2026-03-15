■WBC準々決勝日本 5−8 ベネズエラ（日本時間15日米国フロリダ州マイアミ、ローンデポ・パーク）野球日本代表の侍ジャパンは準々決勝でベネズエラに逆転負けを喫し、連覇の夢は叶わず。WBC過去ワーストの8強敗退で今大会を終えた。チームの要、大谷翔平（31、ドジャース）は同点の先頭打者アーチで打線を勢いづけたが、9回は最後の打者となってしまった。試合後、「本当に悔しいですね、本当に（相手が）強かったですし」と悔