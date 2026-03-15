俳優の新田真剣佑（29）が、13日までに自身のインスタグラムを更新。出演しているNetflixシリーズ実写版『ONE PIECE』シーズン2の撮影オフショットを大量公開した。【写真】「実写版ゾロすげぇ！」ゾロ役・新田真剣佑が公開した『ONE PIECE』の撮影オフショット新田は「ONE PIECE season 2 Now Streaming!!!!!!!! Ep3 guys. Zoro vs 100 assassins.Don’t miss itワンピースシーズン2」とつづり、華麗なる演武シーン、鍛え