西武は右翼定着を狙う長谷川が三回のソロ本塁打など4安打で猛アピールした。先発の松本はコースを突き、4回を3安打2失点でしのいだ。ロッテで開幕投手候補の小島は制球が甘く、五回途中まで7安打4失点と不安を残した。