◆オープン戦巨人―日本ハム（１５日・東京ドーム）巨人・則本昂大投手（３５）が今季最長５回を６奪三振で無失点。移籍後２度目の先発で計７安打を浴びるも、要所を締めて開幕に向けてステップを踏んだ。昨季チームトップ１１勝を挙げた山崎伊織が「右肩のコンディション不良」で故障班に合流することがこの日、球団から発表された。開幕まで２週間を切る中で、先発陣の勝ち頭が一時離脱。そのことについて問われると「エー