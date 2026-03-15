［東日本大震災］雑魚寝、冷たい食事、トイレの我慢……。大規模災害のたび、被災者の生活環境を守る難しさや災害関連死の問題が生じる。避難所運営には給水、居住空間の確保が不可欠で、政府は国際赤十字などが示した最低限の「スフィア基準」の達成を目指していく。ただ、自治体の予算や担当職員が限られ、実現には民間企業やボランティアの力も鍵となりそうだ。物資や空調、自治体で差スフィア基準は避難所の運営について、