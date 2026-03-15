元HKT48でタレント、モデルの村重杏奈（27）が14日放送の日本テレビ系「アナザースカイ」（土曜午後11時）に出演。HKT48での挫折を振り返った。村重はHKT48の4枚目シングルで選抜落ちを経験した際について「ずっと入ってたシングル選抜から落ちて、からが始まりだった気がします。4枚目のシングルで落ちました。その日、お父さんに電話してめっちゃ泣いたのを覚えてます」と語った。村重は「17歳ぐらいでふてくされちゃって。もう