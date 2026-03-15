【モデルプレス＝2026/03/15】元AKB48の岡田奈々が3月13日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つミニ丈のワンピース姿を披露し、反響を集めている。【写真】28歳元AKBセンター「美脚が眩しい」大胆露出ショット◆岡田奈々、美脚輝くミニ丈ワンピース姿披露岡田は「ファンのみんなと広島観光1日目の夜」とつづり、写真を複数枚投稿。ファンミーティングツアーのパネルを手に、鮮やかなブルーのミニ丈ワンピースで美しい脚が際