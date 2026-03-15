【モデルプレス＝2026/03/15】テレビ朝日の桝田沙也香アナウンサーが3月14日、自身のInstagramを更新。手作りベーグルを披露した。【写真】32歳テレ朝人気アナ「クオリティが高い」と話題の手作りベーグル◆桝田沙也香アナ、“もちもちぎっしり”の手作りベーグル公開桝田は「もちもちぎっしりのベーグル」とコメントし、具沢山のスープを添えた2種類の手作りベーグルを披露。「牛乳やバターを使わないので、パンの中でもヘルシー