１４日、一面の雪景色となったアバ県の草原。（ドローンから、アバ＝新華社配信／米林）【新華社成都3月15日】中国四川省西部、川西高原のアバ・チベット族チャン族自治州アバ県で14日、雪が降り、一面の銀世界となった。１４日、アバ県の安多（アムド）民居の雪景色。（ドローンから、アバ＝新華社配信／米林）１４日、一面の雪景色となったアバ県の草原。（ドローンから、アバ＝新華社配信／米林）１４日、一面の雪景色となっ