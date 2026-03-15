人気スキンケアブランドクリアターンから、うるおい集中ケアが叶う「ヒアルロンBOMBマスク」が数量限定で再登場します。人気イラストレーターミヤマアユミさんとのコラボデザインも魅力のシートマスクで、2026年4月1日より順次店頭発売。乾燥やキメの乱れが気になる肌をふっくらツヤ肌へ導く保湿ケアアイテムとして、注目を集めているシリーズです♡ 爆弾級のうるおいを肌へ CT BS うるおい