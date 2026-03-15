15日、フランス南部マルセイユの投票所で投票する女性（ロイター＝共同）【パリ共同】フランスで15日、統一地方選挙（比例代表2回投票制）の第1回投票が行われた。22日の第2回投票と合わせて全国約3万5千の自治体の地方議会議員を選ぶ。任期は6年。2027年の次期大統領選の前哨戦とも目され、反移民を唱える極右政党、国民連合（RN）が党勢を拡大するかどうかが注目される。27年の大統領選ではRN候補の勝利が現実味を帯びており