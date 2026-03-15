「ダウン症の息子から教わる本物の愛」と題した兄妹の動画がInstagramで766万回再生され、話題になっています。妹が生まれてから、まっすぐに愛情を届けてきたダウン症の男の子、あらたくん4歳。動画には、「胸がギューッと熱くなりました」「ご両親が自分にするのと同じように振る舞ってるのかな、愛しい世界ですね」と多くの反響が寄せられています。【動画】妹へ、たくさんの愛を伝えるあらたくんベビーバスケットの中で寝て