俳優の吉岡里帆さんは3月15日、自身のInstagramを更新。日本アカデミー賞授賞式にプレゼンターとして出席した姿を披露しました。【写真】吉岡里帆、ショートヘアの黒ドレス姿「可愛すぎて声出ました、、」吉岡さんは「"日本アカデミー賞" 今年はプレゼンターで出席させて頂きました! これまでお世話になった方々や大好きな人達と再会して、おめでとうございますを沢山言えた日になりました」と、7枚の写真を投稿。13日に行われた、