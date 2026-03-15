首都高の2人乗り禁止区間は安全を重視した結果とされている一般的に、高速道路での2人乗りは運転者が「年齢20歳以上」かつ「大型二輪免許または普通二輪免許を取得してから期間が3年以上」であれば認められています。そのため、タンデムツーリングやデートの際に高速道路を利用するというライダーも少なくないかもしれません。【画像】「ええぇぇ…！」 これが首都高の「二輪車2人乗り通行禁止」マークです！ 画像で見る（30枚