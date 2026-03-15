Image: NIG_online こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。自転車での移動や公園での散歩など、身軽に動きたい日ってありますよね。「QUICK PACK TRASPO（トラスポ）」は、そんなシーンにちょうどいいサイズ感のボディバッグです。アクティブな見た目のパッションカラーのバリエーションも登場し、さらに好みに合わせやすくなった「QUICK PACK TRASPO