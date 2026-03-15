３月15日に開催された女子アジアカップの準々決勝で、ニルス・ニールセン監督が率いるなでしこジャパンがフィリピンと対戦。７−０大勝してベスト４進出を決めた。勝てば来年の女子ワールドカップの出場権が得られるゲームで、日本はキックオフ直後からボールを支配して試合の主導権を握るもゴールが遠い。それでも45分に田中美南のゴールで均衡を破ると、その３分後には古賀塔子が追加点を奪取。２点リードで前半を終えると