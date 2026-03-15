ヤクルトの吉村貢司郎投手（28）が27日、敵地で行われるDeNAとの開幕戦での開幕投手に決まった。初の大役に「任されたからにはしっかりと期待に応えられるように最大限の準備をして挑みたい」と力を込めた。15日、オリックスとのオープン戦後に行われた出陣式にて池山新監督が「今年は敵地、横浜での開幕となります。そこの先発を吉村選手に託したいと思います」明言。訪れたファン20159人を大いに沸かせた。