テレビ朝日系『ももクロちゃんと！』（毎週土曜 深3：20）が28日に放送終了することを発表した。【写真】「また別の形でみなさまの元へ」放送終了を発表した『ももクロちゃんと！』の投稿15日、Xを更新し「番組からご報告です。5年半ご愛顧いただきありがとうございました！」とつづり、「『ももクロちゃんと！』スタッフ一同」と署名された画像を投稿した。画像では28日の放送で放送を終了すると伝え「番組開始から5年半、