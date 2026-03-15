◇オープン戦巨人―日本ハム（2026年3月15日東京ドーム）巨人の先発・則本昂大投手は5回7安打無失点と粘りの投球で0を並べた。3回までは毎回先頭の出塁を許すなど苦しい投球が続いたが、無失点にまとめて「4回、5回が良かったんで。試合中に内海さんからのアドバイスとかもあって、序盤の良くないところを修正できたかなと思う」と振り返った。試合前には開幕投手候補筆頭の山崎伊織投手が右肩のコンディション不良との